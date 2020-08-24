شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: أنجزنا 233 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن المجلس وافق على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة، خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، المنعقدة الآن، في إطار إعلان بيان بإنجازات المجلس خلال هذا الدور.
وأشار المجلس إلى أن هذه القوانين التي أنجزها المجلس خلال دور الانعقاد الخامس، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كل المجالات.
وأضاف مجلس النواب أن هذه القوانين كانت لها أثر إيجابي على كل الأصعدة في مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته.
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