شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة مؤكدة عالميا.. إصابة شاب من هونج كونج بفيروس كورونا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن باحثون في هونج كونج اليوم الإثنين، أنهم اكتشفوا أول حالة مؤكدة في العالم لإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، لكن الخبراء اعتبروا أنه من المبكر استخلاص استنتاجات حول تداعيات الوباء.

ووفقًا لقناة العربية الحديث أوضح "قسم الأحياء الدقيقة" في "جامعة هونج كونج في بيان، أن هذه الحالة تُظهر أن الشخص يمكن أن يلتقط الفيروس مرة جديدة بعد أشهر قليلة فقط من شفائه منه، ولفتوا إلى أن الفارق الزمني بين الإصابتين بالوباء لدى الشخص الذي درسوا حالته هو أربعة أشهر ونصف شهر.

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وأضافوا: "تشير نتائجنا إلى أن "سارس-كوف-2" يمكن أي يبقى لدى البشر كما هي الحال بالنسبة إلى فيروسات كورونا الأخرى المسئولة عن نزلات البرد، حتى لو اكتسب المرضى مناعة"، وتابعوا: "بما أن المناعة قد لا تستمر طويلاً بعد الإصابة، يجب التفكير في تلقيح الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أيضًا".

أظهر التحليل الجيني أن هاتين العدويين المتتاليتين للمريض نفسه نتجتا من سلالتين مختلفتين من فيروس "سارس-كوف-2" المسبب لوباء كورونا.