"قرار بضبط المتهمين بالتعدي على فتاة فيرمونت وكواليس وفاة مصور قناة فضائية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

مرور الجيزة: غلق شارع السودان جزئيا غدا لمدة ٦ ساعات

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد لمدة يوم واحد، يأتى ذلك فى إطار إحلال وتجديد كابلات الفايبر لشبكة المصرية للاتصالات "مشروع التحول الرقمي".

كواليس وفاة مصور قناة فضائية داخل دورة مياه بـ"هوليود الشرق"

"الصلاة خير من النوم".. رفع المؤذن نداء الحق داعيا المصلين لصلاة الفجر، بينما أسرع الشاب الثلاثيني إلى دورة مياه ملحثة بقناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي بحثا عن راحة وسعادة مزعومة كتبتا الفصل الأخير من حياته.

النيابة العامة تواصل التحقيق في انهيار عقار بطنطا

تواصل النيابة العامة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع طه الحكيم بطنطا.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن النيابة تلقت إخطارًا من مباحث قسم شرطة أول طنطا بانهيار جزء من العقار رقم 29 بحارة حافظ، بشارع طه الحكيم، ووفاة طفل وإصابة اثنين من جرَّاء ذلك ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث انتقلت النيابة إلى محل العقار لمعاينته وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، انهدم جزء بمنتصفه من الجهة الخلفية، وتبينت شروخ بوجهته الرئيسة.

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت"

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أمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

هتك عرض فتاة في الأتوبيس.. حبس سباك 6 أشهر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المتهم "هيثم. ف"، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل اتوبيس نقل عام بباب الشعرية.

تنحي قاضي محاكمة محسن السكري بقضية "غسل الأموال".. وإحالة القضية للاستئناف

قرر المستشار بدر السبكي، اليوم الاثنين، قاضي محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال، التنحي عن نظر القضية.

وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحدد دائرة أخرى لنظرها.

"تعبت من علاجه".. حبس عجوز حرضت حفيدها على قتل ابنها في الجيزة

أمرت نيابة كرداسة ومركز أمبابة، بحبس سيدة عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل نجلها المدمن، كما قررت النيابة، بحبس حفيد المتهمة وصديقه لتنفيذهما قتل المجني عليه.

بقيمة مليون و800 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال يوم

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.