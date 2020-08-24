مرور الجيزة: غلق شارع السودان جزئيا غدا لمدة ٦ ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد لمدة يوم واحد، يأتى ذلك فى إطار إحلال وتجديد كابلات الفايبر لشبكة المصرية للاتصالات "مشروع التحول الرقمي".

وأوضحت الإدارة أن الغلق في الاتجاه القادم من جامعة الدول العربية قاصدا أرض اللواء، وذلك غد الثلاثاء ابتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وذلك دون تعطيل حركة المرور.

.

ووجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .