22 سبتمبر.. الحكم على 6 متهمين بهتك عرض الأطفال واستغلالهم بالتسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حجز قضية محاكمة 6 متهمين بالإتجار بالبشر للحكم بجلسة 22 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين هم كل من؛ "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، "محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، "محمد. ش" عامل، "رفعت. ي" سائق، "محمد. س" عامل، و"هشام. ج" وشهرته "المنياوي" عامل.

وتبين أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبد الناصر. س"، "أحمد. م"، "سعد. ص"، "فارس. ط"، "حسين. س"، "شعبان. خ"، "صالح. ح"، و"سالم. إ"، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر ثمانية عشرة سنة.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهر الحشيش بقصد التعاطي، كما دفعوا المجني عليهما الطفلين "فارس. ط"، و"صالح. ح" لتعاطي جوهر الحشيش، كما أنهم هتكوا عرض الأطفال بالقوة والتهديد.