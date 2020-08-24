في حصاد دور الانعقاد الخامس للبرلمان.. 75 نائبًا لم ينطقوا بحرف واحد طوال 11 شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، انعقاد 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبًا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبًا بحرف واحد على مدار دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر الماضي.

كما بلغت عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس فيه على 233 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة.

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وأعلن مجلس النواب، برئاسة عبدالعال، اختتام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

جاء ذلك في ختام أعمال جلسة اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

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