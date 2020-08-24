أخبار مصر | السياحة والآثار تطلق حفل توقيع كتابها الأول عن قوانين الحفر خلسة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تطلق حفل توقيع كتابها الأول عن قوانين الحفر خلسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الإدارة العامة للنشر العلمي في وزارة السياحة والآثار مساء اليوم، حفل توقيع لأحد إصداراتها الجديدة، والتي جاءت تحت عنوان، "البحث والتنقيب عن الآثار (دراسة قانونية تأصيلية تطبيقية)"، كأول كتاب في المكتبة العربية يتناول بالدراسة القانونية البحث والتنقيب (غير الشرعى، الحفر خلسة) عن الآثار.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة، إن أن الكتاب من تأليف كلا من المستشار محمد عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار الأسبق، وتقديم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.