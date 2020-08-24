أخبار مصر | غدا.. غلق جزئي لشارع السودان بالجيزة لمدة 6 ساعات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. غلق جزئي لشارع السودان بالجيزة لمدة 6 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق جزئي لشارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية، إتجاه أرض اللواء لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانيه للاعمال ورد الشئ إلي اصله عقب إنتهاء الأعمال.

وأوضح أن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

كما ستقوم الشركة المنفذه بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، يأتي ذلك فى إطار إحلال وتجديد كابلات الفايبر لشبكة المصرية للإتصالات "مشروع التحول الرقمي".

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر لـ232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

فى تدخل سريع من محافظة الجيزة، تم البدء فى اخلاء 7 بلوكات بمنطقة ارض المطار بحي شمال الجيزة، وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الأسكان والبناء بوجود خطورة على حياه المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشأت الايله للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

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وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات ولتوفير حياه وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى اطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ انه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين، من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقه المحافظة بالاضافه الى توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والامتعه وكافه الاغراض والمتعلقات الخاصه بالمواطنين للتسهيل عليهم.

اشار محافظ الجيزة انه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبيه جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابناءهم الطلاب من مدارسهم الى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم .

كما سيتم اتاحه منافذ اضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهه بأسعار مخفضة فى اطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين.