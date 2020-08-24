أخبار مصر | عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الرى، أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بخصوص سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، استأنفت اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث أعمالها فى التفاوض حول النسخه الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أصدرته اليوم الإثنين، "يأتى ذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعيًا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى يوم 28 أغسطس الجارى"..

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مفاوضات سد النهضة سوف تستكمل غدا الإثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة.

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