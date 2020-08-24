أخبار مصر | بالمجان.. محافظة الجيزة توفر سكنا بديلا لـ232 أسرة بأرض المطار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمجان.. محافظة الجيزة توفر سكنا بديلا لـ232 أسرة بأرض المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى تدخل سريع من محافظة الجيزة، تم البدء فى إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياه المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشأت الايله للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات ولتوفير حياه وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى اطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين، من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقه المحافظة بالاضافه الى توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والامتعه وكافه الاغراض والمتعلقات الخاصه بالمواطنين للتسهيل عليهم.

Advertisements

وأشار محافظ الجيزة انه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبيه جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابناءهم الطلاب من مدارسهم الى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم .

كما سيتم اتاحه منافذ اضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهه بأسعار مخفضة فى اطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين.