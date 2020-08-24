مصر | حبس عاطل لحيازته 25 لفافة هيروين بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته 25 لفافة هيروين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لترويجه كمية من مخدر الهيروين وترويجه علي عملائه بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي خنجر.
ووجهت له النيابة تهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ابيض وطالبت بسرعة تحريات المباحث للصحيفة الجنائية للمتهم.
البداية تعود عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "خنجر".
وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المتهم عاطل ومقيم بالمساكن الاقتصادية- حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 لفافة هيروين وسلاح أبيض خنجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق.
وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.
ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.
ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين
وواصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.