مصر | حبس عاطل لحيازته 25 لفافة هيروين بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته 25 لفافة هيروين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لترويجه كمية من مخدر الهيروين وترويجه علي عملائه بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته علي خنجر.

ووجهت له النيابة تهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ابيض وطالبت بسرعة تحريات المباحث للصحيفة الجنائية للمتهم.

البداية تعود عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "خنجر".

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المتهم عاطل ومقيم بالمساكن الاقتصادية- حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 لفافة هيروين وسلاح أبيض خنجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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