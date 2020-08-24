مصر | شغال بالقطعة ومات بـ"أوفر دوس".. مصور مدينة الإنتاج الإعلامي كتب المشهد الآخير لحياته داخل دورة المياه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شغال بالقطعة ومات بـ"أوفر دوس".. مصور مدينة الإنتاج الإعلامي كتب المشهد الآخير لحياته داخل دورة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقارب الساعة كانت تشير إلى الرابعة فجر الأربعاء الماضي، والعاملون بمدينة الإنتاج الإعلامي يؤدون صلاة الخليج 365، بينما كان المصور الثلاثيني العمر جالسًا بدورة المياه، ليكتب المشهد الآخير في حياته بجرعة مخدر زائدة.

شروق شمس اليوم الجديد، وصل الخدمات الأمنية لتسلم أماكنهم، تزامنا مع وصول العاملون بالمدينة، ليتوجه أحد العمال إلى دورة المياه ليتفاجأ بشاب ملقى على الأرض جثة هامدة، وبجواره "حقنة".

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي كان غير معين بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويعمل بنظام القطعة، ووفاته بجرعة مخدر زائدة ما أحدث إصابته بهبوط في الدورة الدموية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن المصور الذي توفي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أثناء عمله، كان يتعاطي مواد مخدرة، ودخل دورة المياه بالمدينة ولدي تأخره، كُسر الباب عليه، ليُعثر عليه، ملقى على الأرض وبجوارة " حقنة".

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن المصور المتوفي عمره 38 سنة، وأنه لدي إنتقال قوة أمنية عثرت على جثة المتوفي، وبها آثار تعاطي المخدرات، كما تبين أن "الحقنة" المعثور عليها بجوار جثته تحوي على مواد مخدرة.

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وكشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وأنه توفي إثر تناوله جرعة مخدر زائدة.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة مصور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة مصور ثلاثيني العمر، متوفي إثر تناوله جرعة مخدر زائدة.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.