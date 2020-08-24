شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بدل الجذب لـ 100 % للعاملين بـ«الصحة والتعليم والبيطري» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بدل الجذب للعاملين بالمحافظة ليصبح ١٠٠٪ بدلاَ من ٥٠ ٪، وذلك للعاملين بقطاعات الصحة والتعليم والطب البيطري بمركزي باريس والفرافرة كمرحلة أولى، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ في بيان له، مساء أمس الأحد، إن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ بالمناطق النائية بالمحافظة كمرحلة أولى ثم باقي القطاعات والمراكز تباعاَ، معرباَ عن امتنانه وتقديره لاستجابة رئيس الوزراء لتحقيق هذا المطلب الجماهيري لأبناء المحافظة والذي تم عرضه خلال لقاءه مع قيادات المحافظة في نوفمبر من العام الماضي.