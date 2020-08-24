شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لمواطني الصعيد بعد قرار انتهاء القطارات عند بشتيل: «متزعلوش.. مستحيل حكومة السيسي تضركم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن قرار انتهاء قطارات الصعيد عند محطة بشتيل وعدم دخولها رمسيس ليس تفريقا بين المواطنين.

وتساءل الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هل كل المواطنين مقيمون في رمسيس؟»، مضيفا: «ميدان رمسيس ليس المقصد النهائي لكل أهلنا القادمين من الصعيد، حيث يستقلون وسيلة مواصلات أخرى في الغالب»، مردفا: «المونوريل ومترو الأنفاق سيمران من محطة بشتيل، وهو ما سيسهل على المواطنين القادمين من الصعيد الوصول إلى وجهتهم، فضلا عن جراج»، مناشدا مواطني الصعيد عدم الاستماع إلى أي أشخاص لهم أهداف مغرضة.

وأوضح أنه من المستهدف إنشاء فندق يضم غرف بأسعار مناسبة في منطقة بشتيل لخدمة أهالي الصعيد، مشيرا إلى أن القطارات القادمة من أسوان والمتجهة إلى الإسكندرية ستمر على الجيزة رمسيس.

وأشار إلى أنه من المقرر نقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى قليوب، مع التفكير في مد الخط الثاني للمترو إلى قليوب أيضا للتسهيل على المواطنين.

وتابع: «لا نفكر في إضرار أهل الصعيد بالتمييز العنصري كما ردد البعض»، مؤكدا أنه ساهم في العديد من المشروعات التي تخدم أهالي الصعيد قبل توليه وزارة النقل.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 5 محاور على النيل من ضمن 11 محورا خلال الفترة المقبلة، مختتما: «بقول لأهالي الصعيد متزعلوش، مستحيل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضركم، هناك اهتمام بالوجه القبلي».

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وأوضح أن الرئيس السيسي اعتمد 5 مليارات جنيه لإنشاء طرق بالقرى، وبالتحديد تم رصد 3.5 مليارات لإنشاء قرى في 7 محافظات بالصعيد.