شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل بفوه ودسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى مركزي فوه ودسوق حملة إزالة للتعديات وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، من إزالة التاندات بشارع المشمس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، من إزالة 14 حالة تعدي بالقرى، منها 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بعزبة أبوشعيشع نطاق جمعية شابة الزراعية، بمساحة ٣٣٨٠متر.

كما تمكنت الحملة بدسوق من تنفيذ 4 قرارات إزالة تابعة لجمعية العجوزين، وبقرية سنهور المدينة على مساحة بمساحة 1200 متر، وازالة سور بالبلوك تابع لجمعية الصافية بقرية كفر مجر، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة إزالة الأقفاص والأحواش السمكية بنطاق نهر النيل، من إزالة 6 أحواش سمكية صادر لهم قرارات إزالة من حماية النيل بقرى كفر مجر، ومحلة أبوعلى بدسوق، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

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