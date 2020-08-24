شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يكشف سر جملته «اشرب العصير» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الإعلامي محمود سعد، قصة جملته الشهيرة «اشرب العصير» الذي اشتهر بها اثناء خروجه لأي فاصل إعلاني، موضحا أنها بدأت مع تقديمه برنامج «على ورق»، الذي قدمه على قناة دريم ثم انتقل بعد ذلك ليذاع على قناة إم بي سي.

وقال سعد، في البرنامج الذي يقدمه على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»: «عند انتقالي لقناة mbc وتقديم برنامج على ورق أخبرني أحد المسؤولين بالقناة أن مدة البرنامج 26 دقيقة، وبعد مرور 13 دقيقة هتقول كلمة (فاصل) ونطلع فاصل، فقلت (الكلمة دي دمها تقيل أوي) وأخبرتهم أني هعمل الفاصل بطريقتي».

وأضاف: «جت أول حلقة واستضفت هاني رمزي، لأني بتفائل بيه، وكان أول شغل ليا مع مخرج البرنامج ميدو شعبان».

وتابع: «بدأنا الحلقة وعدت 13 دقيقة ومبقتش عارف أعمل إيه ومكنتش محضر أي طريقة، وكان قدامنا عصير من مكان مشهور، فسألت هاني رمزي سؤال لطيف فضحك فقلتله (اشرب العصير)».

واختتم حديثه قائلاً: «أنا معنديش طريقة خالص، أنا بهزر كده وكان ممكن هاني يرد عليا يقولي لأ مش عايز أشرب وتبوظ الحكاية، بس كمان المخرج كان شاطر ولقط الفكرة وطلع فاصل بالفعل في نفس اللحظة».

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