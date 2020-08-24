شكرا لقرائتكم خبر عن تسكين 232 أسرة من أهالي أرض المطار بمساكن بديلة بـ «6 أكتوبر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة بدء إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحى شمال الجيزة، وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياه المقيمين بها وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشأت الآيله للسقوط، بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض .

أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات، والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أي مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات ولتوفير حياه وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك في اطار توجهات الدولة في هذا الشأن .

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها، وكذا التشطيبات الداخلية على نفقه المحافظة، بالإضافه إلى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعه وكافه الأغراض والمتعلقات الخاصه بالمواطنين للتسهيل عليهم .

أشار محافظ الجيزة، أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبيه جميع طلبات المواطنين الراغبين في نقل أبناءهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم .

كما سيتم اتاحه منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهه بأسعار مخفضة في إطار الحماية الاجتماعية التي توفرها المحافظة للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبيه دورية وتحويل الحالات المرضية منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم .

أشار «راشد» إلى أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقه الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف في عدداً من الشركات والمصانع الخاصه في حال رغبة المواطنين في العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعه وسائل النقل والمواصلات لدعمها في حال الضرورة لذلك .

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار

محافظة الجيزة توفر سكن بديل بمدينة 6 أكتوبر ل232 أسرة من أهالى منطقة أرض المطار