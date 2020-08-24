شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ235 درجة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة البحر الأحمر النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ لخريجي الشهادة الإعدادية خمسة درجات ليصبح ٢٣٥ درجة بدلا من ٢٤٠ درجة. وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر، أن هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه؛ موضحاً أن تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة مع مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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