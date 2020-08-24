شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تكشف تطورات الحالة الصحية للأنبا باخوميوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين، استقرار الحالة الصحية للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.
وذكرت الكنيسة في بيان رسمي لها على موقع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «نود أن نطمئن الأحباء في كافة انحاء ايبراشية البحيرة والكرازة المرقسية بأن الانبا باخوميوس بصحة مستقرة».
أضاف البيان: «المطران متواجد في القاهرة لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل، وسيعود إلى ايبراشيته قريبا».
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