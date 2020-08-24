شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يفوّض «أبوشقة» للتحالف في «الانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الهيئة العليا للوفد الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، المقررة نهاية أكتوبر المقبل، وقال المستشار بهاء أبوشقة، خلال الاجتماع، إن الحزب سيخوض انتخابات البرلمان المقبلة على المقاعد الفردى والقائمة، طبقًا لقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الجديد، لافتًا إلى أن هذا القرار ليس محض صدفة أو يخص فردا بعينه، إنما يؤول فى المقام الأول إلى الهيئة العليا بقرار ديمقراطى، خاصة أن أى ممارسة ديمقراطية تتطلب من كل الأحزاب السياسية المشاركة بفاعلية فى الاستحقاقات الانتخابية.

وقال المستشار ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ عن «الوفد»، إنه تم تفويض المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، للتفاوض مع قيادات الأحزاب الأخرى فى التحالفات السياسية المتوقع تشكيلها، على أن يكون التفاوض له بشكل منفرد فيما يخص النسب المخصصة لـ«الوفد» فى القائمة والفردى، بشكل يليق باسم وتاريخ الحزب، لافتًا إلى أن الهيئة جددت الثقة فى «أبوشقة» حتى نهاية مدته فى رئاسة الحزب.

وعلق «الهضيبى» على قرار بيع مقر «الوفد» بالغردقة فى البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحزب يعانى من أزمات مالية طاحنة الفترة السابقة، ولا بد من صرف رواتب العاملين بالجريدة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بمجلس النواب المقبل، لذا تم اللجوء لبيع أحد المقار بالمزاد العلنى.

واتفق الاجتماع على مطالبة لجان الحزب المختلفة فى المحافظات بتقديم مرشحيها حتى يتم اتخاذ قرار بشأنهم، فى حين علمت «المصرى اليوم» أن عددًا من أعضاء الهيئة العليا طرحوا فكرة عودة الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، والذى تم إسقاط عضويته، وهو الأمر الذى رفضته الأغلبية، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية نواب رئيس الحزب وأمين الصندوق، تكون مهمتها بحث الموقف المالى لـ«الوفد» منذ إبريل 2018 وحتى الآن، وتقديم تقرير كامل عنه.