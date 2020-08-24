شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تطلع السفراء الأوربيين على مستجدات مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، صباح الاثنين، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، لاطلاعهم على آخر المستجدات اتصالاً بمسار المفاوضات الجارية حول «سد النهضة» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأكد السفير «لوزا» حرص مصر على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.

وقال عقب الاجتماع إنه أوضح للسفراء أن اهتمام مصر بإحاطة السفراء الأوروبيين بتطورات المفاوضات ينبع من حرصها على إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات التفاوض حول هذا الملف الحيوي، وكذلك من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأطراف التفاوض الثلاثة.