شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير فالصو.. الأوقاف تعلن انتهاء زمن صلاة الجمعة وحرق علم إسرائيل فى البحرين بعد تطبيع أبوظبى وتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن صفحات التواصل الاجتماعى تداولت بوست لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حمل لوجو موقع الخليج 365، يقول: "صلاة الجمعة لم تعد واجبة وقد انتهت مع انتهاء زمن الجهاد والغزو والفتوحات وصلاة الظهر هى الأصل".

بالبحث عن حقيقة التصريح المتداول وجدنا أنه مفبرك وغير صحيح، بجانب أن موقع الخليج 365 لم ينشر هذا التصريح، أما بالنسبة لصلاة الجمعة بالمساجد فستعود الجمعة المقبلة 28 أغسطس، بعد أن كانت معلقة منذ 3 أبريل الماضى، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما أن وزارة الأوقاف، أعلنت مؤخرًا ضوابط عودة صلاة الجمعة، من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق، والالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

شائعة تصريح وزير الأوقاف عن صلاة الجمعة



شائعة تصريح وزير الأوقاف عن صلاة الجمعة

كما رصد موقع فالصو، انتشار معلومات عن إغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات فيروس كورونا، وهو ما نفاه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في تصريحات تليفزيونية، إن الوزير خالد عبدالغفار شدد على استعداد الوزارة لمواجهة أى تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ذاكرًا أن المؤشرات تؤكد أن الأعداد فى انخفاض، لكن الدولة لابد أن تكون مستعدة.

وأوضح عبد الغفار، أن قرار وزير التعليم العالي، بأن مستشفيات العزل الجامعية ستظل تعمل حتى أول سبتمبر، لحين أي تطورات جديدة.

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شائعة إغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل كورونا



شائعة اغلاق المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل كورونا

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات تم رصد انتشار مقطع فيديو على صفحات وحسابات عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" زعم ناشروه أنه لنائب بحرينى قام بحرق علم إسرائيل بعد إعلان التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلى، لكنه ببحث موقع فالصو عن مقطع الفيديو المتداول تبين أنه فيديو مضلل وأنه منذ عام 2012.

بمزيد من البحث والتدقيق عن الفيديو المتداول تبين أنه بالفعل يعود لحرق نائب بحريني لعلم الاحتلال الإسرائيلي عام 2012، وليس بعد إعلان التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي في شهر أغسطس الجاري كما يزعم رواد السوشيال ميديا.

شائعة حرق علم اسرائيل فى البحرين بعد تطبيع علاقات أبوظبى وتل أبيب



شائعة حرق علم اسرائيل فى البحرين بعد تطبيع علاقات أبوظبى وتل أبيب

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول عدد كبير من رواد صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، بوست على نطاق واسع يقول "بمناسبة فك الحظر فى السعودية وزارة الحج والعمرة تهدى 100 ألف رحلة عمرة مجانا مدفوعة التكاليف.. قرعة عمرة مجانية مدفوعة التكاليف شاملة الإقامة وتذاكر الطيران".

بالبحث خلف حقيقة ما ورد بالبوست، وجدنا أن الكلام الموجود به غير صحيح تمامًا، والسعودية علقت رحلات العمرة من شهر فبراير 2020، ولم تعلن عن موعد عودتها حتى الآن، ووزارة الحج السعودية لم تعلن عن أى رحلات عمرة مجانية.

أما صورة تأشيرة الحج الموجودة مع البوست فمكتوب فيها، إن تاريخ صدورها يوم 23- 4 - 2020، فى هذه الفترة لم تصدر تأشيرات عمرة وكانت المملكة تواجه انتشار كبير جدًا لفيروس كورونا.

شائعة الـ 100 ألف رحلة عمرة مجانية