شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد الوزيرة الإنسانة.. 490 ألف جراحة حرجة وعاجلة ضمن مبادرة قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق حزمة المبادرات الإصلاحية للقطاع الصحى قبل عامين، لتوفير الخدمة العلاجية للمصريين بطريقة أسرع حرصا على صحتهم، والوزيرة هالة زايد تقف تتابع التنفيذ لجميع المبادرات الصحية على الأرض، للتأكد من حصول المواطن على الخدمة برضاء كامل.

وكانت الوزيرة أكثر تأثرا بمبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة لإنسانيتها وحرصها الشديد على إنهاء جميع الجراحات الحرجة والعاجلة لكل المرضى فتوسعت فى المستشفيات لأداء أكبر قدر ممكن من الجراحات للمرضى، كما قامت بتشكيل لجان طبية لوضع أحدث البرتوكولات العلاجية لتمكين المرضى من الشفاء العاجل.

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وخففت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة من آلام آلاف المنتظرين لإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة، والتى تم فيها أكثر من 490 ألف جراحة حاليا، منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، فضلا عن توفير آليات تكنولوجية بسيطة للتسجيل فى المبادرة.

ورغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وجهت نحو اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، فى إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

وأكدت الوزيرة هالة زايد، أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحة أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.