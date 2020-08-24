شكرا لقرائتكم خبر عن زحام الطرق فى مصر أزمة عالمية تحلها المشروعات القومية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الدولة المصرية على قدم وساق، على تطوير شبكات الطرق لحل أزمة الزحام المرورى التى توارثتها جيلا بعد جيل، والتى يعد من أبرز أسبابها سلوكيات السائقين، أو مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة، والتي ترتبط بها بعض الطرق المؤدية لها فتتأثر بعمليات البناء فى مثل هذه المناطق.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على حقيقة وأسباب زحام الطرق فى مصر، وكيف تتواجد مثل هذه الأزمة فى دول كثيرة.
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