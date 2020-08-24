شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توفر سكن بديل لـ 232 أسرة بأرض المطار فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة فى إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحى شمال الجيزة، وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها، وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات، والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، وذلك فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعة، وكافة الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابناءهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم.

Advertisements

كما سيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهه بأسعار مخفضة فى إطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبية دورية وتحويل الحالات المرضية منهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وأشار راشد إلى أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقه الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف فى عدداً من الشركات والمصانع الخاصة فى حال رغبة المواطنين فى العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعه وسائل النقل والمواصلات لدعمها فى حال الضرورة لذلك .