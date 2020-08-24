شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد مهندسة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. نجاح التجربة فى بورسعيد والأقصر فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت مؤمنة بحلم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، الذى دفع به الرئيس عبد الفتاح السيس كأحد أهم أولوياته، فتعاملت سريعا مع رؤية الرئيس فى تغطية صحية لكل المصريين بدون تمييز تستند إلى ركائر الحوكمة الإكلينيكية، التى تثمر عن تقديم خدمة وفقا للمعايير الدولية لكل المصريين بمستشفيات تحترم كرامة الإنسان.

الوزيرة كان لابد من أن تصنع جسر قانونى لتعبر عليه منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة للمصريين ليحصلون على خدمات صحية تتمتع بالجودة العالية وفقا للمعايير الدولية، فسعت إلى الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحى الشامل ولائحتة التنفيذية، وهو ما حدث في وقت قصير بعدما ظل القانون حبيس الأدراج اكثر من 20 عاما.

تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدات من محافظة بورسعيد، والتى بها أكثر من مليون منتفع، وفعليا تم الإطلاق الرسمى للمنظومة وحاليا ينتفع أهلها بالخدمات الطبية الكبيرة وفى كل التخصصات وهو ما ساعد الدولة لأول مرة عن الاستغناء عن تسفير المواطنين للخارج للعلاج بفضل جاهزية المستشفيات والمنظومة، وحاليا تستعد الوزيرة لإطلاق المنظومة فى الأقصر، ليتبعها 4 محافظات أخرى لينتفع 5 ملايين مواطن بالخدمة الصحية بأعلى مستويات الجودة.

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ودائما ما تؤكد الوزيرة هالة زايد بأنها تسير وفق توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا فى تقديم الخدمة وصناعة مستقبل صحى راقى يواكب الطفرات الصحية العالمية، حيث تقول دائما: كلما افتتحنا التأمين الصحى بمحافظة جديدة سيكون النظام أكثر تطورا ومواكبا لما يحدث عالميا، كما أكدت الوزيرة أن الدولة أنفقت 9 مليارات و458 مليون جنيه على تجهيز البنية التحتية الصحية بمحافظة الأقصر، لافتة إلى أن التشغيل التجريبى فى 21 وحدة و5 مستشفيات يحدث جزئيا، والتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة سيكون 26 نوفمبر 2020 .

وأوضحت وزيرة الصحة، أن فاتورة تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات 43.5 مليار جنيه، مؤكدة أن هناك دعم من القيادة السياسية لسبل الرعاية الصحية لتوفير مناخ صحى آمن يحصل فية المواطن على حقوقه الدستورية الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وكشفت أن محافظة الإسماعيلية هى ثالث محافظة سيتم فيها التطبيق والتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى شهر أكتوبر المقبل، وكذلك جنوب سيناء على أن يكون التشغيل الرسمى فى شهر ديسمبر المقبل ليكون إجمالى المحافظات التى تعمل بها المنظومة رسميا 4 محافظات، كما سيكون هناك محافظتين يعملان تجريبيا هما السويس وأسوان مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.