أخبار مصر

كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ميدانى رمسيس والجيزة مكانى ارتكاز يسهل انتقال الراكب بعد النزول من القطارات، مضيفا أنه يوجه رسالة لأهلنا فى الصعيد ألا يستمعوا إلى أى أشخاص لهم أهداف مغرضة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مترو الانفاق والمونوريل والنقل العام ستمر بمحطة بشتيل تسهيلا على الراكبين، لافتا إلى أن سيجرى إنشاء جراجين أسفل محطة بشتيل و2 جراح أسفل المشروع السكنى وفندق جديد، مؤكدا أن القطارات القادمة من الصعيد ومتوجه إلى الاسكندرية ستمر بمحطتى رمسيس والجيزة.

وأوضح وزير النقل، أن اختيار مثلث بشتيل لأنه منطقة وسيطة بين رمسيس والجيزة، مؤكدا أن كل الخدمات وسائل النقل العام المتوفرة فى محطتى رمسيس والجيزة ستكون متوفر بمحطة بشتيل، مضيفا أنه لدينا خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديدية من الوجه البحرى إلى شبرا الخيمة لتخفيف التكدس.

وأوضح أن مترو الأنفاق والمونوريل والنقل العام ستكون جاهزة قبل بدء محطة بشتيل، بالإضافة إلى أننا لدينا خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديدة للوجه البحرى إلى قليوب لتخفيف التكدس، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبرى لأهلنا فى الصعيد لتوفير كافة الخدمات لهم.

وتابع أن الرئيس السيسى أصدر توجيهات لتوصيل خطة السكة الحديد من السد العالى إلى توشكى، مضيفا أن الرئيس حريص على مصلحة كل مواطن مصرى فى الداخل أو الخارج دون تميز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا