شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وزير النقل، أن اختيار مثلث بشتيل لأنه منطقة وسيطة بين رمسيس والجيزة، مؤكدا أن كل الخدمات وسائل النقل العام المتوفرة فى محطتى رمسيس والجيزة ستكون متوفر بمحطة بشتيل، مضيفا أنه لدينا خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديدية من الوجه البحرى إلى شبرا الخيمة لتخفيف التكدس.
وأوضح أن مترو الأنفاق والمونوريل والنقل العام ستكون جاهزة قبل بدء محطة بشتيل، بالإضافة إلى أننا لدينا خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديدة للوجه البحرى إلى قليوب لتخفيف التكدس، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبرى لأهلنا فى الصعيد لتوفير كافة الخدمات لهم.
وتابع أن الرئيس السيسى أصدر توجيهات لتوصيل خطة السكة الحديد من السد العالى إلى توشكى، مضيفا أن الرئيس حريص على مصلحة كل مواطن مصرى فى الداخل أو الخارج دون تميز.
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