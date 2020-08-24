شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: صرف كمامتين على كل بطاقة دعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزارة التموين، أنه سيتم صرف كمامتين على كل بطاقة دعم تموينية.
وأضاف عشماوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية اليوم، أن سعر الكمامة سيتراوح بين 8 جنيهات إلى 8 جنيهات ونصف، مشيرًا إلى أنها تخضع لكل المواصفات الطبية ويمكن غسلها أكثر من مرة.
وتابع مساعد أول وزارة التموين، أن من أهم الملفات التى تولى الوزارة اهتماما كبيرا بها هى تكليفات الرئيس بالاستثمار فى البنية التحتية من مخابز وأنشطة تجارية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بوضع خريطة استثمارية بمكاتبها على مستوى كل محافظ.
وقال مساعد أول وزير التموين، إن التجارة الداخلية قطاع كثيف العمالة، ويساهم فى توفير فرص عمل كبيرة.
وعلى جانب آخر، أعلنت شركة المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 94% من مقررات شهر أغسطس الجارى، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.
وشدد المصيلحى على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاى وغيرها من السلع التى تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.
ووجه المصيلحى، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل بمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
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