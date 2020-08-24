شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: ارتفاع الإصابات فى مصر غير صحيح ومفيش حاجة بتستخبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة فى الإصابات بفيروس كورونا فى بعض الدول بعد انخفاضها، وهذا أدى للتخوف من حدوث موجة ثانية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن كورونا ما زالت موجودة ولم تختف، ولذلك على المواطنين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أن الحديث على ارتفاع الإصابات فى مصر أمر غير صحيح، معقبًا: ”مفيش حاجة بتستخبى فى مصر، ولو أخفينا عدد الإصابات، مش هنقدر نخفى عدد الوفيات”.

ولفتت نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إلى أن مصر فى طريقها للوصل إلى صفر إصابات، طالما الإصابات فى انخفاض يوميًا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى أمس.

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وأوضحت، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، فضلًا عن تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف الذكية.