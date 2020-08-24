شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تكشف عن تفاصيل إمداد الوادى الجديد بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الكبيرة، مشيرا إلى أنه يجرى الاهتمام بمحافظات الصعيد والوادى الجديد أن تكون متواجدة على الشبكة القومية للغاز.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية، dmc أن هناك تكنولوجيا جديدة للغاز الطبيعى من خلال شاحنات لمحطات الوادى الجديد ويتم ضخه فى مواسير الشبكة.

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وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أنه بناءً على تعليمات الرئيس نسعى لاستغلال الموارد الموجودة فى الدولة لخدمة المواطنين.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدأ خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط.