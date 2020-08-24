شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث موعد انعقاد المجمع المقدس ورسامة أساقفة جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ، وتناول اللقاء عدة موضوعات من بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.

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وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال أسرة ابناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجارى ، وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وتضمنت الشحنة حوالي 12 طن من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية .