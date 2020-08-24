شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 2 مليون مستفيد من النقل العام بالقاهرة والإسكندرية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية تواصل جهودها لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام، من خلال هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، التى كان آخرها تشغيل أول 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء يعمل بالغاز الطبيعى، بسعر التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للرحلة كاملة، وذلك على 3 خطوط جديدة فى محافظة القاهرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية برنامج "اليوم"، أنها أنفقت خلال 6 سنوات مبلغ 5.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لنقل عدد 2 مليون مواطن يومياً، حيث تم شراء نحو 1800 أتوبيس جديد، و7 أتوبيس كهربائى، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لنحو 1500 أتوبيس، ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلى، والتعاقد على 182 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى.

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كانت أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الاهتمام برفع كفاءة وتطوير قطاع النقل العام فى المحافظات يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء المستمر بتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين فى المواصلات العامة، مؤكدة استمرارها فى رفع كفاءة المنظومة بالكامل فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الأتوبيسات الجديدة هى أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 أتوبيسا تعاقدت عليها الهيئة لتصنيعها محليا، وتحمل شعار "بكل فخر صنع فى مصر"، كما أن الهيئة تسلمت عددا من نفس الأتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.