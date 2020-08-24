شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزف بشرى للصعايدة: نفكر بتخفيض تذكرة المترو للمستخدمين لمحطة بشتيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية لا تفرق بين المصريين، والرئيس السيسى يولى رعاية للجميع، مضيفا أن هناك افتتاح 5 محاور تطل على النيل منها محور سمالوط خلال فتره قريبة، مؤكدا أن رسالتى لأهالى الصعيد (متزعلوش منى)، والرئيس السيسى والحكومة لن تأتى على حساب مصلحتكم.
وأوضح وزير النقل، أن الرئيس السيسى اعتمد 5 مليارات جنيه من أجل تنفيذ طرق داخل القرى على مستوى الجمهورية منها 3.5 مليار جنيه فى الصعيد، مضيفا أنه وعد بتطوير الطرق الرابطة بين قرية شطورة ومدينة طهطا بسوهاج.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيس يتابع كافة التكليفات الخاصة بتنفيذ المشروعات يوميًا.
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