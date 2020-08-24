شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق تطوير العشوائيات يكشف آخر مستجدات مساكن عثمان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مساكن عثمان هي مساكن حكومية تابعة للمحافظة، وهناك تقارير أكدت أن هذه المباني آيلة للسقوط، وأصبحت بها ميول وتمثل خطورة على المواطنين، واتخذت محافظة الجيزة إجراءات بترميمها وإعادة سكانها إليها، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله عن ترك الحكومة الأهالي لمصيرهم في تلك الأزمة، مشددًا على أن الدولة تضع حياة المواطن على رأس أولوياتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن صندوق تطوير العشوائيات كان له دور في تلك الأزمة ولكن محافظة الجيزة كان لها الدور الأكبر في حل الأزمة، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية التعليم لتوفير مدارس لأهالي المساكن، بالإضافة إلى توفير منافذ لبيع السلع وكل الخدمات التي يحتجونها.

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وأوضح أنه سيتم تلبية رغبات سكان المنطقة وهو وفقًا لما أكدت عليه القيادة السياسية بالتعامل مع ملف العشوائيات.