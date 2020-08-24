شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدعو نظيره السودانى لزيارة مصر وبحث المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دعوة رسمية إلى كل من المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والغابات السوداني، والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان لزيارة مصر، والتباحث في تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قام بها مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدولة السودان.
وتواصل القصير أيضًا هاتفيًا مع الوزيرين السودانيين وناقش معهما أهمية تفعيل المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار الزراعي بين البلدين الشقيقين.
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