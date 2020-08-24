أخبار مصر

وزير الزراعة يدعو نظيره السودانى لزيارة مصر وبحث المشروعات المشتركة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدعو نظيره السودانى لزيارة مصر وبحث المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دعوة رسمية إلى كل من المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والغابات السوداني، والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان لزيارة مصر، والتباحث في تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

 

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قام بها مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدولة السودان.

Advertisements

 

وتواصل القصير أيضًا هاتفيًا مع الوزيرين السودانيين وناقش معهما أهمية تفعيل المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار الزراعي بين البلدين الشقيقين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يدعو نظيره السودانى لزيارة مصر وبحث المشروعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا