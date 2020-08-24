شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد وزيرة تؤمن بحقوق المرأة.. فحص 7 ملايين سيدة بمبادة الكشف المبكر عن أورام الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم الدولة بصحة المرأة إلى حد كبير، ويأتى ذلك انعكاسا لتوجه القيادة السياسية بضرورة دعم السيدات والاهتمام بهن، وأبرز مظاهر ذلك إطلاق مبادرة "صحة المرأة" للكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان، بالإضافة إلى توفير فحوص شاملة للكشف أيضًا عن الأمراض المزمنة.

فى الوقت ذاته لابد من جندى وطنى لديه أدوات التنفيذ، فكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كل الجنود المخلصة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فخططت لتوفير 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، يشارك فيها 4098 من الفرق الطبية لتنفيذ المبادرة.

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وفعلا نجحت الوزيرة هالة زايد فى تنفيذ مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، والتى فحصت ما يقرب من 7 ملايين سيدة منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن فى الوقت الذى تستهدف فيه فحص 28 مليون سيدة بهدف حمايتهم من الإصابة بالأورام، مع استمرار تقديم الوعى الكامل بخطورة عدم الفحص، كما تشمل المبادرة القومية لصحة المرأة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، مع التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

ودفعت الوزيرة هالة زايد بـ101 مستشفى للمشاركة فى المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، وإتاحة إمكانية معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

ووجهت الوزيرة بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكترونى لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.