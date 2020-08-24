اللواء طارق نصير مساعداً لوزير الطيران لشئون الأمن والمتابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، قراراً بتعيين اللواء طارق نصير، مساعداً لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة، ويشغل "نصير" منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدنى. وكان قد أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قراراً، مطلع الأسبوع الحالي، بندب باسم سامى عبد الكريم مساعداً لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام . Advertisements ويشغل باسم عبدالكريم منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بديوان عام وزارة الطيران المدنى منذ عام 2016 ، والمستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني.

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