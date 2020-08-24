شكرا لقرائتكم خبر عن والد مهندس قتله طليق شقيقته بالدقهلية يروي لحظات مقتل نجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى والد المهندس محمد سعد، عريس الجنة والذي قتله طليق شقيقته، أنه كان يحضر فرح لجماعة أقاربه بجوار المنزل ومعه والدة محمد نجله، وجاءه نجله القتيل بعد صلاة العشاء وكلمني في الهاتف بأنه خارج الفرح وسيركن السيارة ويدخل الفرح ويقابلنا أنا ووالدته ولكن خط الهاتف أُغلق بدون أسباب بيني وبين نجلي محمد.

وتابع والد عريس الجنة، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أنه ظن أن الهاتف أُغلق بسبب الشبكة ولكن في نفس التوقيت عاجله طليق شقيقته إيمان ويدعى أحمد سعيد خليفة بضربة سكين في قلبه، والذي كان متواجدًا في الفرح ولكنة كان خارج الفرح بجوار موقف السيارات في مسرح الجريمة.

وأضاف أن طليق شقيقته عاجل نجلي المهندس محمد بأربع ضربات سكين واحدة في القلب واثنان في البطن وواحدة في الوجه، مشيرًا إلى أن أحد الجيران أبلغنى بأن طليق شقيق نجلتي ضرب محمد عريس الجنة بالسكين وأرداه قتيلًا.

وأشار والد عريس الجنة إلى أنه كان يتمنى أن طليق نجلته أن يضربه بدلا من نجلي محمد، وظل يبكي طويلًا، مختتمًا: «ابني محمد كان سيتزوج بعد شهر وكان كل شىء جاهز لزواجه ولكن قدر الله نافذ».