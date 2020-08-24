شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب: الأسعار وصلت لارتفاع غير مسبوق وهذه نصيحتي للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب هو الملاذ الآمن في العالم وتصدره للاهتمام أمر طبيعي لأنه في ظل وجود أي تخوف اقتصادي يتصدر الذهب الاهتمام.

وأضاف العباسي، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية.

وأكد أن الذهب يحفظ قيمة ويلجأ إليه المستثمرون عندما يسقط الاقتصاد ويصبح بالسالب، في حين يتم بيعه والاستثمار في البورصة حال استقرار الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوضع السياسي والتصريحات تؤثر أيضا على أسعار الذهب وتلعب دورا في الانخفاض أو الارتفاع.

ونصح العباسي المواطنين بوضع فائض الأموال في الذهب، مؤكدا أنه لا يستطيع التكهن بالارتفاع او الانخفاض، مشيرا إلى أن سعر الذهب وصل لارتفاع غير مسبوق وأن احتمالات الارتفاع الفترة المقبلة أكبر من احتمالات الانخفاض.

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