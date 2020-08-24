شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ بتكلفة 130 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، بدء أعمال إنشاء مبني مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعى القديم بمدينة سوهاج، بإجمالى تكاليف تبلغ 130 مليون جنيه.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته التفقدية يرافقه الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي على سرعة إنجاز المشروع، وضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني في التنفيذ، وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن تعيق سرعة تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن المشروع جرى إسناده للشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال ٢٤ شهرًا.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة ١٤٠٠ مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي و٧ طوابق متكررة بخدماتها، وعنابر للعناية المركزة والعناية فائقة التعقيم، وغرف للعزل، وعنابر وغرف لإقامة المرضي، وقسم للطوارئ، وأقسام للاشعة، والمعامل، إلى جانب عدد من الغرف الإدارية والخدمية.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء إنشاء مستشفى الطوارئ والجراحات الجديد

رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء إنشاء مستشفى الطوارئ والجراحات الجديد

رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء إنشاء مستشفى الطوارئ والجراحات الجديد

رئيس جامعة سوهاج يتفقد بدء إنشاء مستشفى الطوارئ والجراحات الجديد