تطهير مصرف «أبوالغيط» في القناطر.. ومدير الصرف: «المشكلة في سلوك الأهالي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لاحظت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أثناء المرور الميدانى لتفقد أعمال الترع والمصارف بمدن المحافظة، سوء حالة الرشاح الشرقى وترعة الساحل بقرية الخرقانية «مصرف ابوالغيط» التابع للوحدة المحلية بشلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية. وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الصرف بالقليوبية لسرعه تطهير الرشاح والترعة وباقى المصارف التي تحتاج للتطهير. وأمر مدير عام الصرف بالدفع بالحفارات إلى تلك المواقع، قائلًا إنه «تم تطهير نفس الرشاح منذ شهرين ولكن المشكلة تكمن في سلوك الاأالى بإلقاء القمامة بصورة يومية في الرشاح». تطهير مصرف ابو الغيط تطهير مصرف ابو الغيط تطهير مصرف ابو الغيط الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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