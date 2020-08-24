شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام الجامعة البريطانية» تناقش مشروعات التخرج بمشاركة إلهام شاهين وطارق الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تٌطلق كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، غداً الماراثون السنوي لمناقشة مشروعات تخرج طلاب السنة الأخيرة بأقسام السينما، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.

وتضم لجان التحكيم الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، والروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والدكتورة نجلاء العمري أستاذة الإعلام بالجامعة البريطانية والمديرة السابقة لمكتب بي بي سي في مصر، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحادات النقابات الفنية.

كما يشارك الناقد السينمائي أحمد النجار، وغادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج هاني لاشين، والمخرج على شوقي، والدكتورة هبة الله السمري وكيلة كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمخرجة الشابة نادين خان، والمصور الشاب العالمي محمد حسن حمدي.

وتضم لجان التحكيم أيضاً الدكتورة شيرين مودي أستاذة الدعاية والإعلان بالجامعة البريطانية والمشرف على مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة شيرين زقلمة الخبيرة التسويقية، وحليم أبوسيف خبير العلاقات العامة.

وعبر الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، بإعتزازه وفخره بطلاب الكلية، موضحاً أنهم يكملون سلسلة النجاحات التي تتبناها الجامعة البريطانية على المستوى الأكاديمي والمجتمعي.

وأضاف حمد: «الجامعة البريطانية أصبحت منبراً أكاديمي وتعليمي متميز لتخريج دفعات تقوم بدور ريادي في جميع المجالات على المستوى الدولي والمحلي». لافتاً إلى أن الجامعة ستتبني المشروعات الفائزة بالمراكز الأولي، حتى يتم إكتمالها لنماذج مشرفة لها دور حقيقي وفعال.

وقال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية والمشرف على مشروعات تخرج قسم السينما، إنه يقدر المجهود الذي بذله طلاب السنة الأخيرة خاصة وسط التحديات التي فرضها انتشار وباء فيروس كوورنا على مستوى العالم.

وأضاف شومان: «الطلاب نجحوا في الوفاء بمهاهم الدراسية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نشهدها حالياً»، موضحاً أن الكلية كانت حريصة على سلامة أبنائها الطلاب وحثهم على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والوقاية الصحية.

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وأوضح شومان أن الكلية أطلقت اسم المخرج الراحل سمير سيف على الدفعة الحالية، تقديراً لجهوده في تأسيس قسم السينما بالكلية ولإسهاماته في مجال الإبداع الفني على مستوى مصر والوطن العربي.

وقال دكتور عادل صالح وكيل كلية الإعلام بالجامعة البريطانية: «مشروعات تخرج هذا العام تظهر تطور كبير في مهارات الطلاب يصل للإحترافية، وهو ما يعكس دور الكلية في تنمية وتعزيز المناخ الأكاديمي والتعليمي خلال المراحل الدراسية المختلفة».

وأضاف صالح: «الكلية في عملية تطوير مستمر، وبصدد عقد توأمات مع كبرى المؤسسات الإعلامية الدولية لتعزيز خبرات وتجارب الطلاب العملية مما يساهم في تطوير جودة التعليم بالكلية»، مؤكداً أن كلية الإعلام ستطلق أول برنامج ماجستير في الإعلام الرقمي بداية العام الدراسي الجديد بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك في بريطانيا ليكون أول برنامج يمنح درجة علمية معتمدة من الجامعتين المصرية والبريطانية.