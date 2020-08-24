شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بضبط المتهمين في التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة، الاثنين، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت النيابة العامة قد اعلنت أنها تلقت كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، حينها بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.