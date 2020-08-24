شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تحرر 1419 مخالفة لمواد غذائية ودوائية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة لمواد غذائية ودوائية منتهية الصلاحية من بينها ١٩٠٢ صنف مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية، ومجازر غير مرخصة، ونحو نصف طن من مجمدات الأسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الأدمي .

كانت الهيئة قد واصلت جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، والمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي ٢،١ طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الأسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير ٧٣٣ محضرا لعدد من المخابز التي تنتُج الخُبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و١٦ محضرا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الاسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية، بالإضافة إلى ضبط ٧٤ عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط ٢٥٥٠ أمبول مخدر غير مصرح بالإتجار فيه وحوالي ١١٠٠ عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، حيث تم تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة متنوع، وإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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