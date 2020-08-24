شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو الشباب إلى العمل على بناء أنفسهم علميا ومهاريا وثقافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشباب إلى العمل على بناء أنفسهم علميا ومهاريا وثقافيا، وألا يتوقفوا عند حدود التخصص الدقيق، وأن يسعوا نحو بناء الشخصية الثقافية المتكاملة.

جاء ذلك خلال رئاسته إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتفقد وزير الأوقاف، غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة المدير التنفيذي للأكاديمية، حيث استمع إلى شرح حول البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وأهداف ومحتويات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومعايير اختيار المقبولين للالتحاق بالبرنامج.

وأكد وزير الأوقاف أن الأكاديمية أحدثت نقلة نوعية في تأهيل الشباب للقيادة من خلال الجهود التي تبذلها من أجل تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر وقيادات شابة على قدر عال من الكفاءة، من خلال برامج تدريبية يتم صياغتها بشكل يحقق الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وذلك في ظل جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية.