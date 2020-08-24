شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تلقي 16 ألفا و247 طلب تصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تقدم المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، بعدد 16 ألف و247 طلب تصالح حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ 107 مليون و17 ألف جنيها، منها حوالي 97 مليون و222 ألف رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، والذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وأشاد المحافظ، بالإقبال الذي تشهده المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة لتلقي طلبات التصالح، داعيا المواطنين إلى السعي لتسوية أوضاعهم وفقا للقانون.

وأشار «الفقي» إلى أن مركز المنشأة جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح، حيث بلغ عددها 2169 طلب، يليه مركز البلينا بعدد 1909 طلب، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بعدد 1869 طلب، وذلك حتى 24 أغسطس الجاري .

كان محافظ سوهاج، قد اتخذ عددا من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، حيث تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات بالمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الموافقة على قبول طلبات التصالح بالوحدات القروية لمنع التكدس وقبول أكبر عدد من الطلبات، وكذلك التوجيه بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقا للإشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة في 15 سبتمبر المقبل.