شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي يكشف خطوات إنتاج وزراعة بصل مصري صالح للتصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم البصل في معهد بحوث المحاصيل الحقلية والخبير الزراعي، إن أساسيات إنتاج بصل صالح للتصدير يعتمد على تنفيذ عدد من الإجراءات الواجب اتباعها لإنتاج بصل صالح للتصدير مع الأخذ في الاعتبار أساسيات هامة مثل الأصناف الصالحة والمطلوبة للتصدير، واختيار أرض المشتل والشروط الواجب توفرها في مواعيد الزراعة، وتواجد المنتج في الأسواق الخارجية والمعاملات الزراعية الواجب الالتزام بها، ومعاملات ما قبل وأثناء وبعد الحصاد، وفرز وتعبئة وفحص المنتج وإعداده للشحن وطرق الشحن.

وأضاف «مبروك» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن الأصناف الصالحة للتصدير من البصل المصري والتي تلقى قبولا من الدول المستوردة في الأسواق الدولية هي أصناف جيزة6 محسن وجيزة 20 وجيزة احمر، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتصدير يزرع البصل في عروات أهمها العروة الشتوية والتي يزرع فيها المشتل خلال شهري أغسطس وسبتمبر في الوجه القبلي، وتنقل للأرض المستديمة في أواخر أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للوجه القبلي، أما الوجه البحري فتزرع المشاتل في شهري أكتوبر ونوفمبر وتنقل إلى الأرض المستديمة في ديسمبر ويناير.

وأوضح رئيس قسم بحوث البصل، إنه يجب تطبيق عدد من الشروط المتعلقة بالمشتل المخصص لإنتاج شتلات البصل وهي إنه يجب أن تكون أرض المشتل خالية تماما من أي مسببات مرضية (خاصة أمراض التربة)، ويتم ذلك باختيار أرض جديدة، ويجب خدمة أرض المشتل وخدمة جيدة مع الحرث والتقليب والتشميس أكثر من مرة مقاومة الحشائش.

وشدد «مبروك» على ضرورة عدم نقل سماد بلدي أو تربة من أرض قديمة إلى أرض المشتل حتى لا تنقل معها مسببات مرضية أو حشائش يصعب التغلب عليها وعدم زراعة المشتل مكان أرض منزرعة بمشاتل البصل أو محصول البصل في الموسم السابق، ومراعاة تطبيق دورة زراعية ثلاثية.

ووفقا لرئيس قسم بحوث البصل تفضل الزراعة على الخطوط من الشمال إلى الجنوب حتى تتعرض الريشتين لدرجة حرارة مناسبة طول النهار، حيث يؤثر ذلك على انتظام الإنبات، ويفضل معاملة البذرة بأحد المطهرات الفطرية الموصى بها قبل زراعتها لحمايتها من مشاكل أمراض التربة مع ضرورة الاعتدال في ري وتسميد المشتل حتى لايؤثر ذلك على جودة الشتلات الناتجة والتي بدورها تؤثر على المحصول بعد ذلك.

وأشار «مبروك» إلى أهمية خدمة المحصول أثناء الزراعة للحصول على محصول جيد من خلال اتباع دورة زراعية ثلاثية على الأقل مع تجنب الزراعة في الأرضي التي ظهرت فيها مشاكل أمراض التربة خاصة العفن الأبيض وعفن الجذلر القرنفلي وأعفان القاعدة والرقبة وخدمة الأرض المستديمه قبل نقل الشتلات إليها مثل استنبات الحشائش والحرث أكثر من مره بطريقة متعامدة مع إعطاء فرصة لتعريض الأرض للشمس وإضافة الأسمدة البلدية المتحللة أو زرق الدواجن أو الكومبوست بالمعدلات الموصى بها في التوصيات الفنية والنشرات الإرشادية.

وأوضح رئيس قسم البصل بمعهد المحاصيل إنه عند نقل الشتلات إلى الأرض المستديمة يجب فرزها جيدا واستبعاد المصابة بالحشرات والأمراض وغير المطابقه للمواصفات مثل الشتلات الرهيفة، والتي كونت رؤؤس ويجب أن تكون في سمك القلم الرصاص، وتفضل الزراعة على الخطوط أو مصاطب في الاتجاه بحري قبلي لمحاولة توزيع جيد للحرارة على النباتات المزروعة لأن عدم التوزيع الأمثل للحرارة يؤدي إلى زيادة نسبة الحنبوط، كما يفضل أن يكون التخطيط في اتجاه الري، كما أن الخطوط والمصاطب تساعد في تقليل كمية المياه المستخدمة في الأراضي الطينية، أما في الأراضي الرملية فيفضل استخدام الري بالتنقيط والذي يعطي محصول من الأبصال ذو مواصفات تصديرية ممتازة .

وشدد «مبروك» على ضبط مسافات الزراعة (7سم بين الشتلة والأخرى)، حيث إن زيادة مسافة تؤدي إلى الحصول على أبصال كبيرة الحجم، وصغر المسافة تؤدي إلى أبصال صغيرة الحجم وفي كلا الحالتين سيكون هناك فرزة كبيرة غير صالحة للتصدير( أبصال نقضة)، ويفضل تطهير الشتلات قبل الزراعة في معلق باستخدام المبيدات الموصى بها، موصى به لمدة 5-10 دقائق مع إضافة مادة لاصقة مثل الترايتون أو الصمغ العربي.

وأكد أن البصل من النباتات الحساسة للري وعدم انتظام الري يعرضها إلى زيادة نسبة الأبصال المزدوجة والمقشورة، كما أن الأسراف في استخدام الماء يعطي محصول قدرته على تحمل التداول والشحن والتخزين منخفضة، وتختلف فترات الري في الأراضي الثقيلة عنها في الاراضي الخفيفة.

وشدد «مبروك» على إنه يجب توقف الري قبل الحصاد بشهر في الأرض الثقيلة، وأسبوعين في الأراضي الرملية الخفيفة، لتجنب ظهور الأبصال العرقانة (زيادة نسبة الرطوبة بها وتبدو مسلوقة )، وكذلك المقشورة، لافتا إلى ضرورة اتباع برنامج لمكافحة الآفات، حسب التوصيات الفنية لوزارة الزراعة وحتى لا تمتد الإصابة من المجموع الخضري في الحقل إلى الأبصال في المخزن مثل عفن الرقبة أو التهبب ومراعاة فترة الأمان قبل الحصاد في استخدام المبيدات ذات تجنبا لوجود أثر متبقي من المبيدات فيؤدي لرفض الشحنة عند التصدير.

وفيما يتعلق بالحصاد والتجفيف والفرز والتخزين للبصل أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم البصل، إنه من بين علامات نضج محصول البصل هي ميل 50%من المحموع الخضري وتفريغ أعناق الأبصال ويمكن بعدها إجراء عملية الحصاد ومن الأفضل استبعاد الأبصال المزدوجة والحنبوط والمجروحة أثناء الحصاد، ويفضل استخدام الحصاد اليدوي لعدم تجريح أو خدش الأبصال.

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وأضاف «مبروك» إنه تتم عملية التجفيف(التسميط)برص الأبصال على القاعدة، ويفضل تغطيتها ويكون العرش إلى أعلى، وذلك في مكان جاف هاو وتستمر عملية التسميط من10إلى15 يوما حسب درجة الحرارة، وإنه بعد التجفيف وقبل التخزين يجب إجراء عملية الفرز، وفيها يزال العرش مع ترك عنق للبصلة في العروش في حدود1.5-2.5سم، كما يزال القشر الجاف وتستبعد جميع الأبصال المخالفة والمجروحة والمفرغة والتي بها

إصابات ظاهرة أو لسعة الشمس أو عرقانة أو مسلوقة، والمزدوجة والمزرعة، ثم تترك الأبصال في مكان مسطح لمدة يومين حتى تأخذ الأبصال لونها المطلوب.

ولفت رئيس قسم بحوث البصل، إنه يمكن التخزين في نوالات وهي شائعة وذلك برص الأبصال على القاعدة في طبقات قد تصل إلى 70 سم ثم تغطي الكومة بطبقة سميكة من قش الأرز(50سم) لحمايتها من الأمطار والشمس وفي نفس الوقت تعطي فرصة للتهوية والتظليل ويفضل التخزين في مخازن نظيفة تم تطهيرها وجيدة التهوية وفي هذه الحالة يمكن تعبئة الأبصال في أجولة بلاستيك مثقبة بعد إزالة العرش، وتوضع الأجولة على بالتات خشبية في رصات بحيث لا تزيد عدد الرصات عن 8 أجولة حتى لا تحدث أضرارا ميكانيكية للأبصالن ويجب أن يكون داخل المخازن ممرات للتهوية والتفتيش والفحص الدوري.

وشدد «مبروك» على إنه يمكن التخزين في مخازن أو ثلاجات على درجة الصفر المئوي وعلى رطوبة 65-70% رطوبة نسبية وتصل فيها مدة الحفظ إلى حوالي 8 أشهر، وهذه بالطبع غير متاحة لكثير من المنتجين والمصدرين.

وأشار رئيس قسم البصل إلى أهمية التغلب على مشاكل التصدير والتي من أهمها المشاكل المرضية وهي نتيجة الإصابة المرضية، ويأتي في المقدمة مرض العفن الأبيض وعفن الرقبة والعفن القاعدي والأسود، مشيرا إلى أن المواصفات التجارية تشمل «التزريع» والأبصال المزدوجة والأبصال الحنبوط، وزيادة نسبة الرطوبة نتيجة عدم التصويم قبل التقليع ( المسلوقة والعرقانة )، وعدم اكتمال النضج (سمك العنق )، وقلة القشور على الأبصال.

وفيما يتعلق بتجهیزالرسالة للشحن أكد «مبروك» أن التجهيز الجيد يتبع فيه تدرج الأبصال إلى الرتبة ممتازة أو خاصة، ويجب ألا تزيد فيها نسبة العيوب التجارية عن 5 ٪ ( البصل المزدوج- المزرع – المنزوع القشرة- غير منتظم الشكل- ذات العنق السميك )، وفيما يتعلق برتبة تجاري تزيد فيها نسبة العيوب التجارية عن 5 ولاتتجاوز ۱۰، وضرورة الالتزام بالرتب الصالحة للتصدير وهي الرتبة الممتازة ثم الرتبة التجارية وفقا لرغبة المستورد ومتابعة الرسائل المعدة للتصدير من قبل أفراد الحجر الزراعي سواء في النوالات أو المخازن وأثناء التعبئة واستبعاد التي بها إصابات ظاهرة بأي أعفان .

وأوضح «مبروك» إنه يتم إعطاء الرسالة تقرير مبدئي بالنقل ولا تعطى الشهادة الزراعية إلا في الميناء عند إعادة الفحص بواسطة لجنة أخرى بسحب عينات عشوائية في حدود ۵ ٪ من حجم الرسالة وفحصها قبل التحميل على المركب، ويعبأ البصل المعد للتصدير في أجولة خيش سعة 50 كجم للجوال أو عبوات شبكية ( ۲۵ – ۳۰ كجم ) وتوضع الرسالة المعدة للتصدير على بالتات خشبية في وضع أفقي لحين النقل إلى الميناء ويجب الالتزام بكافة المواصفات التصديرية التي تحددها المواصفات القياسية وتنظمها القرارات الوزارية- يجب كتابة كافة بيانات الرسالة على العبوة أو على الكارت المرفق بالعبوة ويفضل الشحن داخل حاويات مبردة ويفضل أن توضع الحاويات في أماكن هاوية غير معرضة للشمس المباشرة أثناء الرحلة كأن توضع الحاويات في مخازن أو جراج الباخرة .