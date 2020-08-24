شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة أسوان يعتمد لوائح كليتي السياحة والفنادق وطب أسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم مجلس جامعة أسوان اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، وسط إجراءات احترازية ووقائية بارتداء الكمامات الطبية وقياس الحرارة عند الدخول قاعة كلية الزراعة والموارد الطبيعة بالحرم الجامعي بصحاري.

ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة أولها الموافقة على منح درجتي الليسانس والبكالوريوس للفرق النهائية بمختلف الكليات.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تعديل لوائح كليتي السياحة والفنادق وكلية طب الفم والأسنان، وذلك تمهيدا لاستكمال كليات المنظومة الطبية بجامعة أسوان التي تمثل قاطرة التنمية بمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الإفريقي .

كما وافق المجلس على منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة جميع إمتيازات الممنوحة للعاملين بمستشفي أسوان الجامعي من حيث (الأشعة- الرنين المغناطيسي- الأشعة المقطعية )، وكافة الامتيازات العلاجية التي يتمتعون بها، وذلك اعتمادا لمبدأ المساواة بين جميع العاملين بالجامعة والمستشفى الجامعي بأسوان .

كما وافق المجلس على منح عددا من الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

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