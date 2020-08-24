شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 20 فدانًا من أراضي الدولة بمركز بلبيس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة للتصدى لمحاولات التعدي على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص، أو التجريف أو التبوير، وإزالة تلك المخالفات في المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادته على الجميع.

وفى هذا الإطار، ترأس اللواء سامى علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المركز، ورئيس الوحدة المحلية بالزوامل وقسم الإزالات والقسم الهندسي، لاسترداد أملاك الدولة على مساحة ٢٠ فدانا بجمعية المهندسين العرب ببساتين الإسماعيلية بوحدة الزوامل وتم التنبيه على المتواجدين بهذه الأماكن بسرعة التوجه إلى إدارة أملاك الدولة بالشرقية لإنهاء إجراءات التقنين.

كما ترأس المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، رافقه رئيس قسم الإزالات ومسؤولو القسم الهندسي برئاسة المركز، ومسؤولو الجمعية الزراعية، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن تنفيذ القرار رقم 2445 لسنة 2020، لإزالة سور على مساحة 90 مترا طوليا- 190 متر مباني بناحية حنانة الملكيين البحرية التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب، وتمت إزالة المخالفة ومساواتها حتى منسوب سطح الارض، وتم تسليم الأرض إلى الجمعية الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى، وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادته على الجميع.